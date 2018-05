Vazhdon mbretërimi i Realit në Evropë

Real Madridi ka fituar për herë të tretë rresht dhe për të 13-ën herë Ligën e Kampionëve, duke mposhtur Liverpoolin me rezultat 3 me 1 në finalen e zhvilluar sonte në Kiev.

Finalja u përshkrua me lëndimin e Mohamed Salahun dhe me gabimet e portierit të Liverpoolit, Loris Karius që ishte fajtor në dy gola të “Mbretërve” në këtë takim.

Karim Benzema realizoi në minutën e 51 kur portieri gjerman gaboi me degazhim.

Tre minuta më vonë Liverpooli u kthye në lojë me golin e Sadio Manes, por kaq ishte nga loja e “Të kuqve” pasi në skenë doli Gareth Bale që realizoi dy gola fantastik.

Në minutën e 64-të realizoi me akrobacion ndërsa në minutën e 84 lansoi një goditje të fuqishme të cilën nuk mund ta ndalte Karius për rezultatin përfundimtar 3 me 1.

Bale vazhdon serinë e golave në finale

Min 84 - Gareth Bale me një goditje të fuqishme dhe të pandalshme nga Loris Karius ka realizuar për rezultatin 3 me 1.

Karius bëri edhe tjetrin gabim që ia mundësoi golin Realit në këtë takim.

Supergol i Gareth Bale

Min 64 -Gareth Bale pak minuta pasi hyri në lojë si zëvendësues i Iscos, është përkujdesur që të realizojë një nga golat më të bukur të garës evropiane.

Uellsiani realizoi me akrobacion për rezultatin 2 me 1 për Real Madridin.

Gareth Bale with one of the best goals in Champions League history!. #ChampionsLeagueFinal #RealMadrid pic.twitter.com/HYYMShwKAT