Supergol i Gareth Bale

Min 64 -Gareth Bale pak minuta pasi hyri në lojë si zëvendësues i Iscos, është përkujdesur që të realizojë një nga golat më të bukur të garës evropiane.

Uellsiani realizoi me akrobacion për rezultatin 2 me 1 për Real Madridin.

Gareth Bale with one of the best goals in Champions League history!. #ChampionsLeagueFinal #RealMadrid pic.twitter.com/HYYMShwKAT