Arsenali prezanton fanellën e re për lojërat si vendas

Arsenali ka prezantuar fanellën e re për ndeshjet si vendas.

Ngjyrat kuq e bardh mbesin përbërësit kryesorë të fanellës, ndërsa si shtesë janë shiritat në krahë.

Klubi prezantoi fanellën e re me yjet Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Mesut Ozil, Hector Bellerin e Alex Iwobi.

#WeAreTheArsenal - and here’s our new @pumafootball home kit for 2018/19

Pre-order yours today and get a £10 gift card 👉https://t.co/kSNAsPsvdA pic.twitter.com/MwSsKMsemz