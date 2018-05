Hedhet shorti për ndeshjet e barazhit

Është tërhequr shorti për ndeshjet e barazhit, që do të zhvillohen në “Rexhep Rexhepi” në Drenas.

Të mërkurën, në orën 16:00 do të takohen Vushtrria – Flamurtari, ndërsa Ferizaj do të përballet me Vëllaznimin të enjten.

Ndërkohë, ndeshjet e barazhit për Ligën e Parë, do të zhvillohen në Gjakovë, më 28 maj.

Istogu do të luajë kundër Rahovecit, derisa Trepça do të luajë më 29 maj me fituesin e ndeshjes përcaktuese për vendin e dytë në Grupin B të Ligës së Dytë, Lepenci – Dardana, që luhet më 25 maj në Drenas.