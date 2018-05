Seferi konfirmohet si kundërshtar i legjendës Fury

Sefer Seferi më 9 qershor do të zhvillojë meçin bindshëm më të madh në karrierë dhe një të cilin ndoshta as që e ka ëndërruar. Ai do të përballet me boksierin e madh britanik, Tyson Fury.

Ka kohë që pritej përballja e legjendës Fury me Sefer Seferin, por vetëm të dielën meçi është konfirmuar. Ai do të jetë kryesori i mbrëmjes së boksit që mbahet më 9 qershor në “Manchester Arena” në Manchester, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Ai kthehet”, është titulli i posterit të mbrëmjes së 9 qershorit, që bënë të qartë se mbrëmja është e Tyson Furyt, ish-kampionit të botës në peshën e rëndë të boksit profesionist.

Fury 29-vjeçar nuk ka boksuar që kur fitoi titujt në versionet IBF, WBA dhe WBO, në nëntor të vitit 2015, kur e mposhti legjendën Wladimir Klitschko. Fury ndërkohë humbi ata tituj të botës, ndërsa pati telashe të ndryshme.

Kishte telashe me doping, telashe me shëndetin mental e po ashtu shtoi shumë peshë dhe humbi formën sportive. Por muaj më parë vendosi të kthehet në ring dhe ka nisur me stërvitje të forta. Formën fizike e ka kthyer tashmë, ndërsa pret që të vazhdojë rrugëtimin që e kishte në boksin profesionist, rrugëtim që ia solli titujt e botës dhe famën e madhe... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.