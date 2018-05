“Polip” paralajmëron përgjigjen e shkrimtarëve ndaj dramës politike

Prishtinë, 18 maj - Në kohën kur referendumet për ndarje të shteteve e popujve sjellin trazira e nxjerrin në pah edhe padrejtësitë ndaj mendimit të lirë, në një vend që aludon bashkim me Evropën, e cila nuk ua lejon as lëvizjen e lirë qytetarëve të Kosovës, shkrimtarë të ndryshëm ia dalin t’i thyejnë kufijtë.

Edicioni i 8-të i festivalit ndërkombëtar të letërsisë “Polip” që do të nisë sot (e premte) do të bëjë bashkë shkrimtarë nga vende të ndryshme të botës. Por për dallim prej viteve të tjera, kur Prishtina ishte qyteti i vetëm për lexime e diskutimi, festivali që organizohet nga qendra “Multimedia” e Kosovës dhe “Beton International” e Beogradit, do të shtrihet edhe në Prizren dhe Ferizaj. Shkrimtari gjerman, Clemens Meyer, vepra e të cilit “Die Nacht, die Lichter”, zuri vendin e parë në Panairin e Librit në Leipzig më 2008, pastaj shkrimtarët shqiptarë Bashkim Shehu, Ardian Vehbiu, Ilire Zajmi e austriako-amerikania Ann Cotton janë vetëm disa nga pjesëmarrësit e edicionit të sivjetmë që do të mbyllet të dielën. Pos leximeve në Prishtinë, Ferizaj e Prizren, diskutimet e sivjetshme do të trajtojnë revolucionin e udhëhequr nga gratë në Rojava, siç njihet Federata Demokratike e Sirisë Veriore, aspekte të ndryshme të gjuhës dhe ndarjes në kontekste politike dhe kulturore, e për lindjen e fashizmit nga fryma e poezisë.

Tre drejtorët artistikë të festivalit, Sasha Iliq, Alida Bremer dhe Jeton Neziraj në një editorial përmendin dy referendume për pavarësi që janë mbajtur në vjeshtën e vitit 2017, atë në Katalonjë dhe në Kurdistanin e Irakut. Aty përmendet se që të dyja u përcollën me refuzime të flakshme nga shtetet e tyre Spanja dhe Iraku, e gjithashtu edhe nga Bashkimi Evropian, Turqia dhe komuniteti ndërkombëtar...

Festivali dhe ndikimi që vjen nga ai, mund të shihen si një Republikë e Lirë Letrare, ku takohen nga Princi i Makiavelit deri tek tregimi i Rej Bredberit (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.