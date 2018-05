“Plisat” kërcënojnë krerët e FFK-së

Tifogrupi i Prishtinës, “Plisat”, ka kërcënuar kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe zëvendëssekretarin e FFK-së, Arianit Ahmeti.

Kjo pasi FFK deklaroi se stadiumi i Prishtinës nuk i plotëson kushtet që në të të zhvillohet ndeshja e fundit e kampionatit mes Prishtinës dhe Dritës, që vendos për titull kampioni.

“Plisat” tani kanë thënë se ose kjo ndeshje do të luhet në Prishtinë, ose FFK-së më nuk do t’i ekzistojnë më as zyrat në kryeqytet.

“Fadil Vokrri, ty që ai Flamur Bunjaku, nënkryetari i Dritës të shëtitë nëpër Meksika, e ti Arianit Ahmeti që Astrit Haraqia ta ka shpikë atë post, dijeni që: Ose do të luajmë në stadiumin tonë, ose ju keni me u shpërngul prej Prishtinës, nuk kanë me ju egzistu më as zyrat!”, thuhet në reagimin e “Plisave”.