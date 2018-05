Reali “shkatërron” Celtan me gjashtë gola

Real Madridi ka mposhtur Celta Vigon me rezultat të thellë 6 me 0 në ndeshjen e parafundit të këtij sezoni.

“Mbretërit” serinë e golave e filluan me Gareth Bale që realizoi dy ndërsa golin e tretë në pjesën e parë e realizoi Isco.

Në pjesën e dytë realizuan edhe tri gola. Fillimisht ishte mbrojtësi i krahut Hakimi, pastaj Gomes realizoi autogol ndërsa serinë e golave e mbylli Toni Kroos.

Me këtë fitore Reali mbetet në pozitën e tretë me 75 pikë, tri më pak se Atletico Madridi që sot mposhti Getafen me rezultat 1 me 0.