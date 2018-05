Në Gjilan e Prizren luhen “finalet” që mund të vendosin kampionin

Entuziazëm te Drita, mobilizim te Prishtina. Dy skuadrat pretendente për titull të kampionit të Kosovës në futboll, të premten (sot) i luajnë ndeshjet e parafundit për këtë edicion, që mund të jenë vendimtare në garën për titull në Vala Superligë.

Marrë për bazë klasifikimin në tabelë pas javës së 31-të, derbi luhet në stadiumin e qytetit në Gjilan ndërmjet Dritës dhe Trepçës '89. Dy xhiro para fundit Drita prin me 63 pikë, ndërsa kampionia në fuqi, Trepça '89 është e treta me 50 pikë. Por me peshë të njëjtë vlerësohet edhe ndeshja që luhet në Prizren ndërmjet Lirisë dhe Prishtinës. Liria është e pesta me 47 pikë, kurse Prishtina është e dyta me 60 pikë, shkruan sot Koha Ditore.

Te Prishtina janë të vetëdijshëm që vetëm fitorja ndaj Lirisë në Prizren i mban në garë për titull. Nëse titulli nuk vendoset në ndeshjet e së premtes, atëherë ai do të vendoset në ndeshjen ndërmjet Prishtinës e Dritës, që pritet të luhet më 19 maj, në kuadër të javës së fundit kampionale (33).

Por gjasat janë që titulli të vendoset në xhiron e 32-të, të parafundit. Për këtë arsye pritet numër i madh i shikuesve si në Gjilan ashtu edhe në Prizren. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.