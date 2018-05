Messi rikthen epërsinë e Barçës me gol të bukur

22:01 - Barcelona ka rikthyer epërsinë në El Clasico për Leo Messit.

Argjentinasi shënoi në minutën e 52 pas asistimit nga Luis Suarez, duke kaluar dy lojtarë të Realit, transmeton Koha.net.

Barcelona tani po udhëheq me rezultat prej 2 me 1, ndërsa është me një lojtar më pak në fushë.

Dy gola e një karton i kuq në pjesën e parë të “El Clasicos”

Ashtu siç edhe pritej derbi më i madh në Spanjë ndërmjet Barcelonës dhe Real Madridit ka sjellë spektakël të vërtetë.

Në pjesën e parë u shënuan dy gola, ndërsa nuk munguan edhe kartonët, me Barcelonën që mbeti me një lojtar më pak në fushë në minutën e 45+3 kur Sergio Roberto u ndëshkua me karton të kuq pas një dueli me Marcelon, transmeton Koha.net.

Suarez kaloi Barcelonën së pari në epërsi në minutën e 10, dhe pas katër minutave Reali barazoi shifrat përmes Ronaldos.

Beautiful run by Sergi Roberto... what a finish by Suarez !! GOAL GOAL GOAL #ElClásico pic.twitter.com/cAfB4kDhPI — Sue (@Suefairyz) May 6, 2018