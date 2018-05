“El Clasico” spektakolar pa fitues, Barcelona drejt rekordit

22:43 - Derbi më i madh në botën e futbollit ndërmjet Barcelonës dhe Real Madridit nuk ka dhënë fitues.

Në “Camp Nou” u zhvillua një ndeshje spektakolare, me rezultatin përfundimtar të takimit që ishte 2 me 2, transmeton Koha.net.

Suarez e Messi shënuan për Barçën, kurse për Realin shënuan Ronaldo e Bale.

Tërë pjesën e dytë Barça e luajti menjë lojtar më pak, pasi në fund të pjesës së parë me të kuq u ndëshkua Sergio Roberto.

Barcelona vazhdon të jetë pa humbje këtë sezon, dhe synon që ta thyejë rekordin duke përfunduar këtë sezon pa asnjë humbje në La Liga, kur dihet se tashmë është shpallur kampion.

Bale shënon supergol ndaj Barçës

22:22 - Gareth Bale ka barazuar shifrat në derbin ndaj Barcelonës, 2-2.

Ai shënoi një gol shumë të bukur në minutën e 72 pas asistimit nga Asensio, transmeton Koha.net.

Për Barçën kanë shënuar Suarez e Messi, kurse në pjesën e parë për Realin kishte shënuar Ronaldo.

73' : Goal Gareth Bale

Messi rikthen epërsinë e Barçës me gol të bukur

22:01 - Barcelona ka rikthyer epërsinë në El Clasico për Leo Messit.

Argjentinasi shënoi në minutën e 52 pas asistimit nga Luis Suarez, duke kaluar dy lojtarë të Realit, transmeton Koha.net.

Barcelona tani po udhëheq me rezultat prej 2 me 1, ndërsa është me një lojtar më pak në fushë.

Dy gola e një karton i kuq në pjesën e parë të “El Clasicos”

Ashtu siç edhe pritej derbi më i madh në Spanjë ndërmjet Barcelonës dhe Real Madridit ka sjellë spektakël të vërtetë.

Në pjesën e parë u shënuan dy gola, ndërsa nuk munguan edhe kartonët, me Barcelonën që mbeti me një lojtar më pak në fushë në minutën e 45+3 kur Sergio Roberto u ndëshkua me karton të kuq pas një dueli me Marcelon, transmeton Koha.net.

Suarez kaloi Barcelonën së pari në epërsi në minutën e 10, dhe pas katër minutave Reali barazoi shifrat përmes Ronaldos.