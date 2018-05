Luis Suarez konfirmon transferimin e Griezmannit te Barça

Sulmuesi i Barcelonës, Luis Suarez, ka bërë të ditur se Antoine Griezmann, dëshiron t’i bashkohet klubit “Blaugrana”, dhe shtoi se ai dëshiron që të fitojë trofe të rëndësishëm.

Ish-bomberi i Liverpoolit u pyet për sulmuesin francez, për të cilin flitet shumë se mund të kalojë në verë në “Camp Nou” nga Atletico, për 100 milionë euro, transmeton Sporti në KTV.

“Njëjtë sikur Coutinho dhe Dembele kur erdhën, është për t’u gëzuar fakti se po sjellim lojtarë të kualiteteve të larta. Ata janë lojtarë të mëdhenj me kualitetet të larta, njësoj si Griezmann që ka luajtur në nivele të larta me Atleticon për shumë vite dhe ka luajtur rol kyç në sulmin e tyre. Është i mirëpritur në klub. Nuk do ta zë vendin e ndonjë lojtari, por ai do të bashkohet me ne për të fituar trofe të rëndësishëm, me ekipin më të mirë në botë”, ka deklaruar Suarez për Radio Rincon.