Bare thotë se në verë mund të largohet nga Atletico

Në një lidhje telefonike me emisionin Europa League në Supersport, mesfushori i kombëtares shqiptare dhe njëkohësisht kapiteni i përfaqësueses Shpresa, Keidi Bare zbuloi disa gjëra interesante mbi të ardhmen e tij, ndërsa tregoi edhe sekretet e Atleticos së Madridit, skuadër ku ai luan, me Los Colchoneros arritën finalen e Ligës së Evropës duke eliminuar Arsenalin.

“Të gjithë tifozët janë të çmendur pas kësaj skuadre. Edhe pse u eliminuam nga Champions League, shkuam në finalen e Europa League dhe kjo është diçka fantastike. Forca e vërtetë e skuadrës është mbrojtja por edhe portieri Oblak që pëson shumë pak gola. Megjithatë të gjithë japin shpirtin në fushë dhe kjo skuadër bazohet te grupi”, shprehet ai.

Ai ka shtuar se,“po të ishte për mua do të isha që tani në fushë por atë e vendos trajneri, është ai që bën zgjedhjet e tij”.

Bare thotë se klubi i tij nuk e donte si kundërshtar të finales Marseille.

“Atletico nuk e donte Marseille në finale, por futbolli ky është. Për Griezmann nuk e di se çfarë do të ndodhë sepse mediat shkruajnë shumë por momentalisht ai nuk e di as vetë nëse do qëndrojë. Përsa i përket Simeones ai do të vazhdojë të jetë pjesë e kësaj skuadre”, thotë Bare.

Ai ka konfirmuar se në verë mund të ndërrojë ekip.

“Këtu tek Atletico Madrid ka shumë konkurrencë pasi janë lojtar klasi, por për momentin jam tek Atletico edhe pse mendoj që në verë do të bëj ndonjë lëvizje, emra konkretë skuadrash nuk ka”, shprehet mesfushori shqiptar.