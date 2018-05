Berisha, lojtari i finaleve

Sulmuesi i përfaqësueses së Kosovës, Besart Berisha, do të luajë në finalen e kampionatit australian, ku skuadra e tij Melbourne Victory do të ndeshet me Newcastle Jets, të shtunën në Newcastle.

Dhe kjo nuk është gjë e re për të. Ai në karrierën e ndritur në futbollin australian ka katër finale të luajtura. Tri prej tyre i ka fituar, e madje edhe ishte vendimtar, transmeton Koha Ditore.

Sulmuesi që mban rekordin për gola të shënuar në Australi pret të fitojë titullin e katërt.

"Ju e dini se sa e veçantë është të fitoni një finale madhështore, kështu që në çdo finale që ke mundësi të luash, është gjithmonë e veçantë. Do të provojmë gjithçka për të fituar. Është finalja ime e pestë në Australi dhe e treta me Melbourne Victoryn, është diçka e papërshkrueshme. Është viti im i shtatë dhe finalja e pestë. Ndihem sikur po bëhem më i ri dhe jo më i vjetër. Po ndiej gjithnjë e më shumë gëzim. Nuk e di kur do të jetë loja ime e fundit. Unë jap gjithçka dhe nuk garantoj asgjë", ka thënë Berisha, përcjell "dailyfootballshow.com". (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.