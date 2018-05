Liverpooli rikthen epërsinë ndaj Romës

Liverpooli ka rikthyer epërsinë ndaj Romës në gjysmëfinalen e dytë në Ligën e Kampionëve.

Ishte Wijnaldum ai që kaloi Liverpoolin në epërsi duke shënuar në minutën e 26, pas një gabimi në mbrojtjen e Romës, transmeton Koha.net.

Mane kishte shënuar golin e parë për Liverpoolin, kurse Milner me një autogol kishte barazuar shifrat.

Gini Wijnaldum scores an away goa at the biggest stage possible. (3-7 agg). pic.twitter.com/PGU0yV9D4N