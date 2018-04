Mourinho: Fellaini vazhdon me Unitedin

Futbollisti belg pritet të qëndrojë te “Djajtë e Kuq”.

Jose Mourinho ka bërë me dije se Marouane Fellaini nuk do të largohet, madje do të vazhdojë kontratën me Manchester Unitedin.

Mesfushori që hyri si zëvendësues, shënoi golin e fitores prej 2:1 të Manchester Unitedit kundër Arsenalit të dielën në Premier Ligë.

Fellaini do të mbetet pa kontratë në fund të këtij sezoni, por trajneri portugez mendon se mesfushori është shumë pranë nënshkrimit të kontratës së re.

“Mendoj se një lojtar që e puth emblemën e klubit pasi të shënojë gol tregon qartazi se ai dëshiron të qëndrojë”, ka thënë Mourinho për BBC.

“Unë dua që ai të qëndrojë e të njëjtën gjë e mendojnë edhe të tjerët në klub. Po ashtu edhe vetë Fellaini ka shprehur dëshirën për të qëndruar”, ka theksuar portugezi.