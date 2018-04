Kujtesa sjell derbin Galatasaray- Beshiktash në sheshin shatërvan të Prizrenit

Në orën 18:00 të së dielës pritet të mbahet derbi më i madh i Superligës së Turqisë mes dy rivaleve të përjetshëm Galatasaray- Beshiktash.

Për të gjithë futbolldashësit, Kujtesa ka organizuar eventin i cili do të mbahet në sheshin e shatërvanit në Prizren, ku përveç që do të transmetohet loja në një ekran gjigantë nuk do të mungoj as atmosfera impozante.

Vlen të theksohet se Beshiktash-Galatasaray është një rivalitet i futbollit turk që përfshin dy nga klubet më të suksesshme të Superligës turke dhe për ju e sjellë vetëm Kujtesa.

Lokacioni: Sheshi Shatërvan, Prizren

E diel, 29 Prill

Ora: 18:00

(Artikull i sponsorizuar nga Kujtesa)