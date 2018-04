Bayern – Real, dy gola të bukura në pjesën e parë

Ka përfunduar me rezultat të barabartë pjesa e parë e ndeshjes gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve ndërmjet Bayern Munichut dhe Real Madridit.

Joshua Kimmich kaloi Bayernin në epërsi kur po zhvillohej minuta e 28, pas asistimit nga Rodriguez, transmeton Koha.net.

Marcelo barazoi shifrat me një gol të bukur në minutën e 44.

There's the away goal Real Madrid craved just before HT. Brilliant strike from Marcelo #FCBRMA #HalaMadrid pic.twitter.com/uOR6MZAeo4