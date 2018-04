KF Llapi mohon akuzat për shitje të ndeshjes ndaj Dritës, thotë se tifozët u manipuluan nga mediat

KF Llapi ka mohuar akuzat se ka shitur ndeshjen e sotme ndaj Dritës në kuadër të Superligës së Kosovës, ndërsa ka theksuar se tifozët e saj u manipuluan nga mediat.

Llapi sot pësoi në shtëpi 1 me 3 kundër Dritës, përderisa ndeshja dy hyrë u ndërpre për shkak se tifozët vendas gjuajtën gjësende në fushë dhe akuzuan ekipin e tyre se kanë shitur ndeshjen ndaj klubit gjilanas, transmeton Koha.net. Ndeshja kishte nisur vetëm pas largimit të tifozëve nga tribunat.

Tifozët e Llapit kanë reaguar pas ndeshjes duke i quajtur “tradhti” shitjen e ndeshjes nga kryesia, përderisa i kanë shpallur luftë klubit të tyre.

Llapi përveç se i ka mohuar akuzat, thotë se le të dërgohet në organet gjegjëse të gjitha faktet, nëse ekzistojnë, për shitjen e ndeshjes ndaj Dritës.

Postimin e plotë të KF Llapit mund ta lexoni më poshtë:

Sot ndeshja me FC Dritën ishte më e rëndësishmja për KF Llapin gjatë rrugëtimit tonë 5 vjeçar me kryesinë aktuale, me fitore eventuale do të rriteshin gjasat për titullin kampion si synimin tonë kryesor që e kemi që 3 vite në Superligë.

Atmosfera ishte shumë e mirë brenda klubit sikurse te futbollistët ashtu edhe te kryesia, si zakonisht para ndeshjes u mbajt mbledhja me lojtarë ku kërkohej vetëm fitorja, lojtarëve u premtuan edhe premia në rast fitoreje ndaj FC Dritës.

Për një moment “para fillimit të ndeshjes” në Kosovën tonë ashtu siç edhe i kemi punët, mediat lëshuan një lajm të montuar për interesa të njerëzve të caktuar se kinse kemi shitur ndeshjen e cila ishte ndeshja më e rëndësishme për ne gjatë kësaj periudhe pesë vjeçare, ai lajm i montuar ndikoj te tifozeria ‘Legjendat’ dhe presioni psikologjik i krijuar te lojtarët ndikoi te rezultati final i kësaj ndeshje me rëndësi të madhe për FC Llapin.

Djersa e kryesisë si në aspektin kohor edhe atë material për këtë periudhë pesë vjeçare klub të cilin e morën gati në rënie në Ligën e II ishte aq dëshpëruese kur disa nga tifozeria ‘Legjendat’ u manipuluan nga mediat dhe ata që nuk ia donë të mirën FC Llapit.

Për ata që logjikojnë, matematikisht si në aspektin sportiv që ishte ndeshje me rëndësi për ne dhe si në aspektin material që kemi shpenzuar deri më tani nuk dalin pretendimet se jemi klub që shesim ndeshje.

Të gjitha këto le të jenë në ndërgjegjen e individëve që nuk ia donë të mirën FC Llapit.

FC Llapi kërkon dhe i inkurajon ata të cilët pretendojnë dhe kanë fakte për kinse shitje të ndeshjes le t’i deponojnë pranë organeve gjegjëse.