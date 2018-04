WBA-ja befason edhe Liverpoolin

Pas befasisë që shkaktoi javën e kaluar kur mposhti Manchester Unitedin në Old Trafford, West Bromi i vendit të fundit në Premier Ligë, ka barazuar me Liverpoolin me rezultat 2 me 2.

Dany Ings realizoi katër minuta pas filloi takimi. Mohamed Salah rriti gjasat për fitore kur realizoi në minutën e 72, por i të njëjti mendim nuk ishte edhe Jake Livermore që ngushtoi rezultatin.

Për rezultatin përfundimtar 2 me 2 u përkujdes Rondon në minutën e 88.

Me këtë barazim Liverpooli tubon 71 pikë në pozitën e tretë, tre pikë më pak se Unitedi që ka një ndeshje më pak të zhvilluar.