Stadiumi do “t'i kthehet” qytetit

Komuna e Prishtinës është e vendosur ta marrë në menaxhim stadiumin e Prishtinës, që është edhe pronë e saj, shkruan sot Koha Ditore.

Dilemën që e shtroi UEFA në raportin e saj të fundit dërguar Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK) se kush do të menaxhojë me stadiumin pasi të rinovohet, e ka shuar kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.

Ahmeti të martën për gazetën, ka thënë se klubi Prishtina dhe Federata e Futbollit e Kosovës në stadiumin e qytetit do të jenë vetëm shfrytëzuese, sipas marrëveshjes që do të arrihet me to, por jo edhe të gëzojnë privilegje të tjera.

Si për shembull, klubi Prishtina e menaxhoi stadiumin, përfshirë edhe dyqanet rreth tij, për shumë vite dhe pretendon se ende i takon të bëjë këtë edhe pas rinovimit dyvjeçar që do të kushtojë tetë milionë euro. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.