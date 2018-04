Dembele dëshiron të largohet nga Barcelona, thotë se po nënvlerësohet

Dembele i pakënaqur nga besimi i Barcelonës, pranon ti bashkohet Aubameyangut.

Ousmane Dembele nuk e ka harruar mikun e tij të vjetër dhe si pasojë dëshiron të ribashkohet me Pierre-Emerick Aubameyang.

Dembele është krejtësisht i pakënaqur me nënvlerësimin që po i bëhet nga Valverde dhe Barcelona e tij dhe si rrjedhojë këtë verë mendon largimin dhe Arsenali është destinacioni i tij i mundshëm, transmeton ksp.

Sipas Don Balon, mungesa e minutazhit do të përkeqësohet edhe më shumë nëse Antoine Griezmann vjen në skuadër në verë. Dembele do të ribashkohej me Pierre-Emerick Aubameyangun tek Arsenali, shok ky me të cilin shkëlqyen të dy tek Dortmund.