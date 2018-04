Berisha asiston në supergolin nga Haidara

Salzburgu ka bërë një kthesë të jashtëzakonshme në ndeshjen e dytë çerekfinale të Ligës së Evropës kundër Lazios.

Valon Berisha bëri një asistim për epërsinë e parë të Salzburgut, 2-1, përderisa aktualisht ekipi i tij po udhëheq 4-1, rezultat që e çon në gjysmëfinale të këtij turneu, transmeton Koha.net.

Ishte Haidara që shënoi një supergol nga asistimi i Berishës, me një goditje të fuqishme jashtë zonës së rreptësisë ai e mposhti Thomas Strakoshën.

A. Haidara, linked with a move to premier league scoring the second goal for Salzburg tonight! pic.twitter.com/2SVHAwsJ5Z