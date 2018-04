City shënon dy gola të shpejtë ndaj Unitedit

Manchester City ka shpërthyer në derbin e sotëm kundër Manchester Unitedit.

Skuadra e Pep Guardiolës ka shënuar dy gola të shpejtë përmes Kompanys e Gundoganit, transmeton Koha.net.

Kompany shënoi një gol të bukur me kokë në minutën e 25, kurse pas gjashtë minutave Gundogan shënoi pas asistimit nga Sterling.

Në rast të fitores Manchester City sot feston titullin e Premier Ligës.

Man City take advantage of terrible goal kick from DDG and eventually Gundogan beautifully turns to slot home, 2-0 #MCFC#MCFCvMUFC pic.twitter.com/a21NaPt7LG