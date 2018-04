Klubet angleze pas Iscos

Mediat në Angli shkruajnë se disa klube janë të interesuar për magjistarin spanjoll të Real Madridit, Isco, por ai mund të përfundojë te Manchester City i Pep Guardiolës.

“Guardiola ka provuar ta transferojë Iscon edicionin e shkuar, por ai përfundoi me nënshkrimin e kontratës së re me Real Madridin. Këtë vit pati kontakte përsëri dhe Guardiola i ka siguruar atij vendin e titullarit në ekip, që nuk e ka me Zidanen. Për më shumë, paga e tij do të jetë më e madhe. Nëse ai ende mbetet zëvendësues në ndeshje të rëndësishme, mund të largohet pas Kupës së Botës”, ka shkruar gazetari Calabres, transmeton KTV.

Calabres beson poashtu se muaji i ardhshëm do të jetë vendimtar për t’i dhënë Iscos një version të qartë nëse ai do të qëndrojë në klubin momental apo jo.