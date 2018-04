Guardiola: Askush nuk beson se do kalojmë tutje, do ta bindim veten nesër

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola pas humbjes nga Liverpooli në çerekfinalen e parë në Ligën e Kampionëve ka deklaruar se beson shumë në ekipin e tij, e që do ta bindin veten nesër se mund ta eliminojnë skuadrën e Jurgen Kloppit.

Liverpoolit e mposhti 3 me 0 Manchester Cityn në një atmosferë të jashtëzakonshme në Anfield Road, që i jep një avantazh edhe më të madh mos pranimi i golit, transmeton Koha.net.

“Nuk krijuam raste të pastra pasi ata u mbron thellë. Na duhej një gol, por nuk e arritëm, askush nuk beson se do të kalojmë tutje, por do ta bindim veten për këtë nesër”, ka deklaruar spanjolli.

Ai më tutje shton se mos pranimi i golit për Liverpoolin është shumë i rëndësishëm, megjithatë thekson se ka besim të madh në ekipin e tij.

“Mos pranimi i golit është shumë i rëndësishëm për ta (Liverpoolin). Do të shohim si do të reagojnë lojtarët, e pranojmë humbjen, e pranojmë efikasitetin dhe precizitetin e Liverpoolit dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë në javën e ardhshme. Besoj shumë në ekipin tim. Më kanë dëshmuar shumë gjëra në këtë sezon. Kemi edhe 90 minuta më tepër dhe do të provojmë”, ka thënë ai.