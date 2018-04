Ministria e Sportit subvensionon pesë federata

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, po vazhdon me nënshkrimin e memorandumeve me federatat e sportit të Kosovës.

Në vazhdën e mbështetjes financiare për sportin e vendit, ministri Kujtim Gashi ka nënshkruar sot memorandume bashkëpunimi me Federatën e Volejbollit të Kosovës, Federatën e Karatesë të Kosovës, Federatën e Kick-Boksit të Kosovës, Federatën e Auto Sporteve të Kosovës dhe Federatën e Mundjes të Kosovës.

Federata e Karatesë u mbështetë financiarisht me 116 mijë e 803 euro për të cilën nënshkroi kryetari Ismet Krasniqi. Me 212 mijë e 842 euro u mbështet Federata e Volejbollit dhe për këtë federatë memorandumin e nënshkroi kryetari Abedin Ibrahimi. Për Federatën e Kick Boksit memorandumin për mbështetje financiare në vlerën e 35 mijë e 420 eurove e nënshkroi kryetari i federatës Fatmir Makolli. Federata e Auto Sporteve u mbështet me 37 mijë e 950 euro dhe për të nënshkroi kryetari i federatës Imset Rexhepi. Ndërkaq për Federatën e Mundjes nënshkroi kryetari i federatës Naim Muja dhe u mbështet me mbi 46 mijë euro.

Gashi tha se me këto memorandume krijohen lehtësira që federatat të funksionojnë me efikasitet sa më të plotë, të pavarura dhe në funksion të avancimit të mëtejmë të sportit të Kosovës.

Në anën tjetër, përfaqësuesit e federatave e përgëzuan ministrin Gashi për punën që po bën në fushën e sportit, sidomos me memorandumet, me çka ndihmohet shumë veprimtaria e federatave dhe e sportit në përgjithësi.