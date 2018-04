Jordan Spieth gati realizoi një goditje të përkryer kur topi kaloi nëpër një pellg gjatë praktikës në Masters të Augustas.

Edhe pse topi nuk shkoi në vrimë, tentimi i golfistit numër katër në botë gjatë nxehjes për Masters Tournament mahniti të pranishmit.

Watch @JordanSpieth hit it close skipping the ball across the pond on No. 16. #themasters pic.twitter.com/QhABb8y1IL