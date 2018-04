Morata kalon Chelsean në epërsi ndaj Tottenhamit

Chelsea ka kaluar në epërsi në derbin lokal ndaj Tottenhamit.

Ishte Alvaro Morata ai që shënoi një gol të bukur me kokë, pas krosimit nga Moses në minutën e 30, transmeton Koha.net.

Chelsea e Tottenham janë në garë për të siguruar një vend në Ligën e Kampionëve.

Morata giving us the lead, he needed that goal.



COME ON CHELSEA! 🔵 pic.twitter.com/bbY83AK93s