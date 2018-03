Ibra debuton me gol spektakolar në MLS

Ylli më i ri i LA Galaxy, Zlatan Ibrahimoviq ka shënuar një supergol në ndeshjen e tij debutuese në elitën e futbollit në Amerikë, MLS.

Ai ndihmoi skuadrën e tij me dy gola në fitoren prej 4 me 3 ndaj rivalit lokal Los Angeles, transmeton Koha.net.

Ibra shënoi në minutat 77 dhe 90+1. Dhe golin e tij të bukur mund ta shikoni në videon më poshtë.

Zlatan Ibrahimovic just scored this Worldy on his LA Galaxy debut!! pic.twitter.com/h4yjGsJ20i