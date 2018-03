Dybala shënon gol të bukur ndaj Milanit

Juventusi është duke udhëhequr, 1 me 0, në derbin e sotëm ndaj Milanit.

Ishte ylli argjentinas, Paulo Dybala që shënoi për 1 me 0 kur po luhej minuta e tetë pas asistimit nga Pjaniq, transmeton Koha.net.

Dybala shënoi me një goditje të bukur jashtë zonës së rreptësisë.

Pjanic breaking lines, Dybala turning and popping one from a distance.



What a goal. pic.twitter.com/kXSb4OUOib