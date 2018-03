Xavi tregon katër skuadrat favorite në Ligën e Kampionëve

Mesfushori spanjoll, Xavi ka renditur katër skuadra që sipas tij janë favoritë të triumfojnë në Evropë këtë vit.

Legjenda e Barcelonës dhe kombëtares spanjolle, Xavi Hernandez në një intervistë për Goal ka folur për edicionin e sivjetmë të Ligës së Kampionëve, ku para fillimit të fazës çerekfinale ka treguar katër skuadrat që janë favorite për ta fituar këtë trofe, transmeton KP.

“Mendoj se këtë vit janë katër ekipe që mund ta fitojnë Ligën e Kampionëve. Real Madridi, Barcelona, Manchester City dhe Bayern Munichu”, ka thënë Xavi.

“Katër ekipet tjera janë një hap prapa këtyre që i lartë përmenda. Por mbetet të shihet. Në Ligën e Kampionëve nuk i dihet asnjëherë, pasi mund të ndodhin edhe befasitë”, ka theksuar ai.

Në çerekfinale do të ndeshen, Real Madridi me Juventusin, Barcelona me Romën, Manchester City me rivalin nga Anglia, Liverpool dhe Bayern Munich me Sevillan.