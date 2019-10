FFK-ja do të përfitojë nga përvoja gjermane në futboll

Sot në selinë e FFK-së është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Federatës së Futbollit të Kosovës dhe Federatës së Futbollit të Gjermanisë.

Kjo marrëveshje do të përfshijë përfitimin e përvojave gjermane për Kosovën në të gjitha fushat.

Ndër të tjera kjo marrëveshje do të përfshijë shkuarjen e ekipeve kombëtare të grupmoshave të reja në kampet e Gjermanisë, ku do të kryhen stërvitje me ekipet e njëjta kombëtare të Gjermanisë, raporton Ksp.

Po ashtu, trajnerët do të ndjekin seminare dhe do të fitojnë përvojë me ekipet më të mira gjermane si dhe me ekipet kombëtare gjermane.

Gjithashtu përfitues nga kjo marrëveshje do të jenë edhe gjyqtarët, sidomos ata fillestarë, të cilët do të ndjekin seminare të ndryshme, sikurse edhe sektori për marrëdhënie me jashtë, administratorët e sektorëve të ndryshëm në FFK dhe menaxherët e ekipeve kombëtare.

Kjo marrëveshje përfshinë edhe edukimin në kuadër të UEFA-s me projekte të veçanta, si sistemin VAR, programerët dhe softveristët etj.

Me këtë rast kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi u shpreh tejet i lumtur me nënshkrimin e kësaj marrëveshje.

"Duhet të falënderojmë Federatën Gjermane të Futbollit me rastin e nënshkrimit të kësaj marrëveshje”, tha fillimisht Ademi.

Ndërkohë që Rainer Milkoreit, nënkryetari nderi i Federatës gjermane u shpreh se bashkëpunimi mes këtyre dy federatave nuk do të ndalet dhe do të vazhdojë në të ardhmen me marrëveshje të tjera.