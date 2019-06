Sot ndeshja e yjve, Xhaka vs Rashica

Yj të futbollit shqiptarë, por edhe figura të ndryshme publike, do të luajnë të shtunën (sonte, 20:00) në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Në njërën anë do të jetë ekipi i Granit Xhakës me shokë dhe në anën tjetër ekipi i Milot Rashicës me shokë.

Xhaka është kapiten i Zvicrës dhe lojtar i Arsenalit, ndërsa Rashica është yll i Kosovës dhe i Werder Bremenit.

Kjo ndeshje reviale është një prej shumë aktiviteteve me të cilat po shënohet 20-vjetori i çlirimit të Prishtinës.

Ndeshjen e organizojnë Komuna e Prishtinës dhe FFK-ja.

Sipas FFK-së, hyrja në tribunat pas portave do të jetë falas, ndërsa bileta për tribunën lindore do të kushtojë 2 euro. Për tribunën perëndimore, bileta kushton 3 euro, ndërsa të hyrat nga biletat do të ndahen për përkrahjen e 10 familjeve në nevojë.