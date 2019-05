Porto konfirmon shitjen e Felipes tek Atletico

Skuadra e Portos ka bërë të ditur të martën se ka arritur marrëveshje me Atletico Madridin për shitjen e qendërmbrojtësit Felipe, përcjellin mediumet e huaja.

Atletico për transferimin e Felipes do t'i paguajë Portos 20 milionë euro dëmshpërblim. Felipe, te Atletico do ta zëvendësoj Diego Godinin që do të vazhdoj karrierën te Interi, transmeton Koha Ditore.

Braziliani 30-vjeçar, me Atleticon do të firmos kontratë trivjeçare, me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër.

"Porto bën të ditur se ka arritur marrëveshje me Atleticon për shitjen e Felipes në vlerë prej 20 milionë eurosh", ka shkruar ekipi portugez.

Felipe në edicionin e fundit ka zhvilluar 53 ndeshje për Porton.