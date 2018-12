Momenti kur Fellaini e kapi për flokësh Guendouzin

Derbi i sotëm ndërmjet Manchester Unitedit dhe Arsenalit është karakterizuar me mjaft duele të ashpra.

Në barazimin prej 2 me 2 në Old Trafford ishte një moment që nuk iu iku kamerave.

Ne minutën e 86 të takimit mesfushori i Manchester Unitedit, Marouane Fellaini e kapi për flokësh mesfushorin e ri të Arsenalit, Matteo Guendouzi, e për këtë veprim të tij jo sportiv as që u ndëshkua.

Këtë moment mund ta shikoni në videon më poshtë.

LMAOOOOOOOOO FELLAINI PULLED GUENDOUZI’S HAIR TO FOUL HIM 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 A MAN TREATS EVERYONE ELSE LIKE YEAR 7’S pic.twitter.com/gtERSrOQ6I