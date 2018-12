Neymari bojkotoi ceremoninë e Topit të Artë për të luajtur “Call of Duty”

Ylli i Paris Saint-Germainit, Neymar, nuk mori pjesë në ceremoninë e Topit të Artë të hënën në mbrëmje, për të luajtur “Call of Duty”.

Braziliani ka pasur vit të përzier. Ai shijoi sezon fantastik me PSG-në në Francë, por pësoi keq në Kupën e Botës me Brazilin. Këto rezultate e renditën në vendin e 12-të në listën për Topin e Artë, ku triumfues doli mesfushori i Realit, Luka Modriq.

Teksa yjet të hënën ishin renditur në tepihun e kuq, Neymari kishte bojkotuar ceremoninë për të transmetuar lojën e tij në “Call of Duty”.

26-vjeçari pret yje të sportit dhe të tjerë për t’i transmetuar direkt lojërat e tyre në platformën “Twitch”.

Por, pos që nuk ia deshi për Topin e Artë, Neymar dështoi edhe në videolojë, pasi karakteri i tij u mbyt për 10 minuta.

The game is on. ⚽🎮@neymarjr, along with @tsilva3, @marquinhos_m5, @HayashiXPG and @alanzoka are now live in #BlackOps4:https://t.co/XJu53aumux pic.twitter.com/HTchpMIL29