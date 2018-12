Zvicra përballet me Portugalinë në gjysmëfinale të Ligës së Kombeve

Është hedhur shorti i Play-offit të Ligës së Kombeve dhe janë caktuar gjysmëfinalet dhe datat drejt kampionit të kësaj lige.

Gjysmëfinalja e parë do të jetë ajo në mes të Portugalisë dhe Zvicrës e cila do të zhvillohet më 5 qershor të vitit të ardhshëm, ndërsa e dyta do të jetë në mes të Holandës dhe Anglisë që do të zhvillohet më 6 qershor.

Portugalia dhe Holanda do të jenë vendase në këto ndeshje.

Ndeshja finale dhe ajo për vendin e tretë do të luhet më 9 qershor.