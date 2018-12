Rruga që e çon Kosovën në Euro 2020

Është hedhur shorti për fazën e kualifikimeve drejt Kampionatit Evropian 2020. Kosova me këtë rast do të jetë pjesë e Grupit A kualifikues bashkë me Anglinë, Çekinë, Bullgarinë e Malin e Zi.

Në këtë kampionat nuk do të ketë ekipe automatikisht të kualifikuara.

Evropiani 2020 do të ketë 24 skuadra pjesëmarrëse. 20 nga to do të caktohen prej këtyre kualifikimeve, që nisin në mars e përfundojnë në nëntor të vitit 2019.

20 ekipet që do të kualifikohen do të jenë dy ekipet e para të dhjetë grupeve kualifikuese. Katër të tjerat do të përcaktohen pas kësaj faze, përmes “Play-offit” të Ligës së Kombeve, ku Kosova ka siguruar gjysmëfinalen në Ligën D.