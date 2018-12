Ronaldo thyen rekordin 60 vjeçar te Juventusi

Cristiano Ronaldos nuk i është dashur shumë kohë për të vendosur rekord te ekipi i tij i ri, Juventusi.

Me golin e shënuar sot ndaj Fiorentinës sulmuesi portugez ka thyer rekordin 60 vjeçar te “Zonja e Vjetër”, transmeton Koha.net.

“Lojtari i fundit te Juventusi që kishte shënuar të paktën 10 gola në sezonin e tij të parë në Serie A ishte John Charles në sezonin 1957/58. Dhe këtë e bëri sot Ronaldo”, thuhet në statistikën e OptaPaolo.

10 - Prior to Cristiano Ronaldo, the last Juventus player able to score at least 10 goals in his first Serie A season after MD14 was John Charles in 1957/58. Legend.#FiorentinaJuventus #SerieA pic.twitter.com/ByuEe1JtRn