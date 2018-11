Unitedi i vazhdon edhe për një vit kontratën De Geas

Manchester Unitedi ka aktivizuar opsionin për vazhdimin edhe për një vit të kontratës së portierit David de Gea.

BBC raporton se kjo është bërë për arsye që të shmanget çdo pasiguri për të ardhmen e tij në afatin kalimtar të janarit, transmeton Koha.net.

Kontrata e tij do të skadonte në afatin kalimtar të verës 2019, që do të nënkuptonte se spanjolli në afatin kalimtar të janarit do të mund të nënshkruante parakontratë në afatin kalitmar të janarit me ndonjë klub tjetër.

Unitedi dëshiron që ta mbajë në Old Trafford portierin e talentuar që është lidhur me një kalim te Real Madridi.