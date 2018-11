Barça po i ndihmon Dembeles t’i tejkalojë problemet

Ernesto Valverde ka thënë se të gjithë te Barcelona janë duke punuar fort që të nxjerrin më të mirën nga francezi problematik, Ousmane Dembele.

21-vjeçarit, që u transferua te Barça nga Borussia Dortmundi për 105 milionë euro në verën e vitit 2017, i është vënë në dyshim profesionalizmi pasi shpesh ka dështuar të shkojë me kohë në stërvitje pasi ka qëndruar gjithë natën duke luajtur videolojëra.

Dembele nuk ka luajtur nga fillimi i takimit që prej barazimit 1 me 1 me Atheltic Bilbaon më 29 shtator dhe me gjasë do të jetë në mesin e zëvendësuesve në derbin kundër Atletico Madridit të shtunën.

Përkundër problemeve, Dembele ka besimin dhe përkrahjen e menaxherit të tij.

“Është anëtar i ekipit tim dhe ne po tentojmë që të nxjerrim më të mirën nga ai”, ka thënë Valverde.

“Duam që ai ta vendos talentin në fushë. Sezonin e kaluar mungoi shkaku i lëndimeve, por ky lloj i lojtarit, me talentin që ka, është vështirë të gjendet”, ka shtuar trajneri spanjoll.

“Ka presion te secili lojtar dhe ai e ka të vështirë të gjejë një vend në ekip”.