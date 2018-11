KV Theranda fiton derbin

Skuadrës së Therandës i ka takuar ndeshja kryesore e javës së shtatë të Superligës së Kosovës në volejboll (meshkujt).

Theranda të shtunën fitoi ndaj Pejës me rezultatin 3:1 në sete dhe kështu prin në tabelë me 21 pikë. Peja është e gjashta me nëntë pikë, transmeton Koha Ditore.

Ndeshje tjetër me peshë ishte ajo në mes të Prishtina Volley e Lubotenit. Fitore po me 3:1 në sete shënoi Prishtina Volley. Prishtina është e treta me 17 pikë, ndërsa Luboteni i dyti me 21 pikë.