Pilotja adoleshente në F3 “fluturon” me 273 km/h, rrezikon shtyllën kurrizore

Një përplasje e rëndë ka ndodhur në pistën e GP Macau, ku po zhvilloheshin garat për Teenage Formula 3, teksa një pilote 17-vjeçare ka fluturuar me një shpejtësi prej 273 km/h duke përfunduar në mbrojtëset anësore të pistës.

Shoferja adoleshente Sophia Floersch, sipas mediave ndërkombëtare, thuhet se ka pësuar një thyerje të shtyllës kurrizore në këtë përplasjen të rëndë.

Ndërkohë videoja e aksidentit po qarkullon në rrjetet sociale dhe tregon momentin kur vetura e gjermanes ngrihet në ajër si të ishte një “avion” dhe fluturon mbi një seksion mediatik, për t’u përplasur më pas me forcë në mbrojtëset anësore.

