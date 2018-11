Gjimshiti dhe Lila kërkojnë fitore kundër Skocisë

Mbrojtësit e Shqipërisë Berat Gjimshiti dhe Andi Lila kërkojnë fitore kundër Skocisë.

Në konferencën për media të mbajtur të martën në Durrës, Gjimshiti dhe Lila kanë premtuar maksimumin, transmeton Koha.net.

Ndeshjen e fundit të Grupit 1 të Ligës C të Ligës së Kombeve, Shqipëria do ta luajë të shtunën në stadiumin "Loro Boriçi" të Shkodrës. Shqipëria është në vendin e fundit me tri pikë. Tri pikë në vendin e dytë ka edhe Skocia, kurse me gjashtë pikë lider është Izraeli.