Gashi: Basketbollistët e Prishtinës të angazhohen maksimalisht në garat ndërkombëtare

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e klubit basketbollistik Z-Mobile Prishtina, pas suksesit historik të arritur për kualifikimin në mesin e 16 ekipeve më të mira në FIBA Europe Cup, njofton kumtesa e ministrisë, transmeton Koha.net.

Bardhekaltërit nga Prishtina kanë zhvilluar një ndeshje të shkëlqyer në Lituani, për të shënuar fitoren e tretë në kuadër të grupit E, triumf që u ka siguruar kryeqytetasve për herë të parë në histori të klubit, kalimin në fazën e dytë grupore në garë kryesore evropiane.

Gjithashtu, ministri i ka uruar basketbollistët dhe drejtuesit e klubit për suksesin e arritur. Ai vlerësoi se me angazhim dhe vullnet mund të arrihet deri te suksesi.

“Si ministër dhe si ministri do të jemi bashkë me ju, do të ju mbështesim deri në maksimum. Tash jemi në finalizim të ligjeve që do të stimulojnë edhe më tej përkrahjen e sportit. Ju inkurajoj që t’i shfrytëzoni këto përparësi ligjore”, porositi ministri Gashi.

Gashi, po ashtu, ka kërkuar nga basketbollistët dhe përfaqësuesit e klubit që në përfaqësimet ndërkombëtare të japin maksimumin dhe të prezantojnë Kosovën sa më me dinjitet. Ai u premtoi mbështetjen e plotë të MKRS-së edhe në të ardhmen.

Ndërkaq, basketbollistët dhe drejtuesit e klubit Z-Mobile Prishtina e falënderuan Gashin për mikpritjen, urimin dhe gatishmërinë e treguar për ta mbështetur klubin e tyre. Ata premtuan se në garat ndërkombëtare që do të marrin pjesë do të përfaqësojnë në mënyrën sa më të mirë të mundshme, jo vetëm klubin dhe qytetin e tyre por edhe Kosovën.