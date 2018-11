Icardi shpëton Interin nga humbja

Mauro Icardi ia ka siguruar një pikë Interit ndaj Barcelonës në Ligën e Kampionëve.

Sulmuesi me golin e tij në minutën e 87 ka mbajtur gjallë shpresën për të siguruar kalimin tutje në garën evropiane.

Barça që dominoi në tërësi takimin e zhvilluar në San Siro kaloi në epërsi me golin e Malcom në minutën e 83, por argjentinasi katër minuta më vonë siguroi një pikë që e mban Interin në pozitën e dytë me shtatë pikë, tre më shumë se Tottenhami me të cilin do të përballet xhiron e ardhshme.