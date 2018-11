Herolind Nishevci ka pësuar humbje në duelin e tretë që e zhvilloi në kuadër të Kampionatit Botëror të karatesë që po mbahet në Madrid të Spanjës.

Karateisti nga Kosova në raundin e dytë mposhti Hocine Daikhin e Algjerisë me rezultat 4 me 3, ndërsa në raundin e tretë u mposht nga rusi Alexander Pshenitsyn me rezultat 4 me 2.

Botërori ka nisur sot dhe vazhdon deri më 11 nëntor.