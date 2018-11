Modelistja “XXL” po shkëlqen në mundjen profesionale

Të dielën e shkuar Nia Jax është bërë pjesë e historisë në WWE (World Wrestling Entertainment).

Kjo kompani për herë të parë organizoi turneun e femrave në mundje profesionale, të quajtur “Evolution”. Ky sport i njohur edhe si “keçer” është më shumë shou për TV, pasi ka shumë emocion dhe atraktivitet.

Kur Nia u fut në ring në "Nassau Coliseum" të New Yorkut, në sfond dëgjohej kënga "Unë nuk jam si shumica e vajzave" (I'm not like most girls).

Këto fjalë kishin domethënie të veçantë si për Nian ashtu edhe për adhuruesit e saj... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.