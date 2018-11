Përfundon me përleshje derbi Galatasaray – Fenerbahqe

Derbi më i madh në Turqi ndërmjet Galatasarayt dhe Fenerbahqes ka përfunduar me tensione të mëdha.

Rezultati përfundimtar i takimit të sotëm ishte 2 me 2, transmeton Koha.net.

Donk e Linnes shënuan për Galatën, derisa Feneri u kundërpërgjigj për mrekulli duke barazuar shifrat përmes Valbuenas e Jailsonit, me këtë të fundit që shënoi një supergol.

Pas përfundimit të takimit skuadrat filluan përleshjen, siç shihet edhe në pamjet më poshtë. E Me këtë rast ka intervenuar edhe Policia pasi tifozët kanë gjuajtur gjësende në drejtim të futbollistëve.

This is what happened after the derby between #Galatasaray 2-2 #Fenerbahçe.

So sad to watch this! #GSvFBpic.twitter.com/1ztaj5LuFD